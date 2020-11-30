Samsun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bu yıl kutlanmayacak - Son Dakika

Samsun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bu yıl kutlanmayacak

30.11.2020 10:25
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19) salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nü bu yıl kutlayamayacaklarını açıkladı.

19) salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nü bu yıl kutlayamayacaklarını açıkladı.

Her yıl 3 Aralık'ta engellilik adına farkındalığı artırmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyordu. Engelli vatandaşları bir araya getiren etkinlikler bu yıl Kovid-19 tedbirlerine takıldı. Risk grubunda yer alan engellilerin sağlığı düşünülerek bu yıl, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kutlanmamasına karar verildi.

Pandemi döneminde engellilerin yaşadığı zorlukları dile getiren Dernek Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, "Bu yıl pandemi süreci nedeni ile bir araya gelemeyeceğiz. Bazı farkındalık etkinlikleri ve faaliyetleri yapamayacağız. Engelli kişiler, salgından çok ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Engelli bireylerin Kovid-19'a yakalanma riski daha yüksektir. Çeşitli nedenlerle el yıkama ve fiziksel mesafeyi koruma gibi temel koruma önlemlerinin uygulanmasıyla alakalı engellerle karşılaşabilirler. Su, sanitasyon ve hijyen tesislerinin eksikliği, destek almak için fiziksel temasa ihtiyaç duymak, halk sağlığı bilgilerinin erişilebilir olmaması, genellikle aşırı kalabalık ve sağlıksız kurumsal ortamlara yerleştirilmek. Bu engeller, kötü şartlarda yaşayan ve/veya insani acil durumlardan etkilenenler için daha da ciddi sonuçlar doğurmaktadır" dedi.

Engellilerin istihdamla ilgili problemlerle karşılaştığını belirten Başkan Hakyemezoğlu, "Zaten istihdamda dışlanma ile karşı karşıya olan engelli bireyler, işten daha fazla çıkarılmaya ve işlerine dönmek konusunda daha büyük zorluklar yaşamaya başlamışlardır. Pandemi sebebiyle ücretsiz bakım ve ev işleri için artan talep, konu engelli kadınlar olduğunda şiddetlenmekte ve varolan eşitsizlikleri daha da derinleştirmektedir. İstihdam ve çalışma koşullarının erişilebilir ve kapsayıcı olması sağlanmalıdır. Çalışmaya devam eden engelli bireyler, gerekli işçi olsun veya olmasın, pandemi süresince güvende kalmak için özel koruma veya düzenlemelere ihtiyaç duyabilirler. İşverenlerin ve iş yerlerinin bireysel ihtiyaçlara göre erişilebilir ve makul iş yeri ayarlamaları yapması daima önemlidir. Kayıt dışı iş sahibi veya çalışan olan engelli kişilerin geçimlerini sürdürebilmeleri için özel desteğe ihtiyaçları olabilir. Alternatif çalışma düzenlemeleri ve koşulları erişilebilir ve kapsayıcı hale getirilmelidir. Yeni toplantı yolları ve platformlara herkes erişebilmeli ve engelli bireylerin evden çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Engellileri kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) önlemleri alınmalıdır. Yeni İSG önlemleri özellikle engelliler için geçerli olabilir. Bu gibi durumlarda, evden çalışma önceliği veya ücretli izin gibi farklı düzenlemeler gerekebilir" şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşlar için eğitim süreçlerinde kapsayıcılık isteyen Hakyemezoğlu, "Engelli öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşmada veya derslerin yeniden başlaması durumunda derslere katılımda daha büyük engellerle karşılaşmaları ve öğrenim kesintileri sırasında eğitimden ayrılma riskiyle karşı karşıya kalmaları muhtemeldir. Uzaktan eğitimin engelli öğrenciler için erişilebilir ve kapsayıcı olması sağlanmalıdır. Eğitimciler, engelli öğrenciler için öğrenmenin sürekliliğini sağlamak ve okul programlarına geri dönmelerini sağlamak için önlemler almalıdır. Bunlar, eğitimi desteklemek için, yardımcı teknoloji ve cihazlar da dahil olmak üzere, özel ekipman temini ve engelli çocukların bakıcı/ebeveynlerine destek vermeyi içerebilir. Birçok engelli çocuk için akran ilişkileri, sosyal algı ve sosyal yeterlilik bireysel eğitim planlarının önemli yönleridir ve bunların tamamı okulların kapatılmasından etkilenir. Okulların kapatılması, birçok engelli çocuğun gıda ve tıbbi kontroller veya istismar veya ihmal durumlarının haber verilmesi için gerekli mekanizmalar gibi tamamlayıcı hizmetlere erişemeyeceği anlamına da gelebilir. Okula geri dönüş programlarının kapsayıcı olması sağlanmalıdır. Eğitimcilerin, öğrenme/başarı arasındaki farkın açılmasını da göz önüne alarak, okula dönüşün engelli çocukları ve gençleri kapsaması sağlanmalıdır. Bu, hızlandırılmış eğitim, takviye ve telafi programları için planların geliştirilmesini içerebilir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Samsun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bu yıl kutlanmayacak

Dünya Engelliler Günü, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bu yıl kutlanmayacak - Son Dakika


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