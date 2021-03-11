Samsun'da 3 bin kişi denetlendi, 22 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Tematik denetimler kapsamında Samsun'da 17 ilçede yapılan denetimlerde 480 internet kafe, düğün salonu, nikah salonu, lunapark ile 3 bin 113 kişi denetlendi. Aykırı davranışta bulunan 14 kişi ve 2 iş yerine 22 bin 307 TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı tematik denetimler kapsamında Samsun'da 17 ilçede kaymakamların başkanlığında denetimler sürdürüldü. Yapılan denetimlerde 480 internet kafe, düğün salonu, nikah salonu, lunaparklar ile 3 bin 113 kişi denetlenirken 14 kişi ve 2 iş yerine 22 bin 307 TL para cezası yazıldı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, dinamik denetim modeli sürecinde denetimlerin yarın da cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, spor tesisleri, cami ve mescitlerde devam edeceği belirtildi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise her bir vatandaşı daha dikkatli olmaya ve bu konuda sorumluluk almaya davet etti. - SAMSUN