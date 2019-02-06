Son Dakika Haberleri: Samsun'da 3 Deaş Şüphelisi Serbest

Samsun'da 3 Deaş Şüphelisi Serbest

2 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun'da 3 Deaş Şüphelisi Serbest, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ve İlkadım ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda Iraklı uyruklu S.J.M.M. ve I.A.M.A. ile Suriyeli uyruklu A.A.'yı gözaltına aldı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 DEAŞ şüphelisi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:53 Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa
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