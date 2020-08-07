Samsun'da 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız bulundu - Son Dakika

Samsun'da 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız bulundu.

Alınan bilgiye göre, 3 gündür haber alınamayan Şeyma Türkdönmez'in (18), yürütülen çalışmalar sonucu kent merkezindeki Batı Park mevkisinde olduğu belirlendi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Türkdönmez, daha sonra ailesine teslim edildi.

Samsun'da Şeyma Türkdönmez'den, 3 gün önce kuaföre gitmek üzere evden ayrılmasından sonra bir daha haber alamayan babası Berat Türkdönmez, polise kayıp ihbarında bulunmuştu.