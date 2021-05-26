Samsun'da 3 hafta önce trafik kazası geçiren kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin 3 hafta önce trafik kazası geçirdiğinin öğrenilmesi nedeniyle ölümü şüpheli bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Selçuk Sari (56), annesi tarafından yatak odasında yerde hareketsiz halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sari'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Halk sağlığı doktoru, yaklaşık 3 hafta önce trafik kazası geçirdiği öğrenilen Sari'nin ölümünü şüpheli buldu.
Sari'nin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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