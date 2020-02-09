Samsun'da 3 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika

Samsun'da 3 ilçede eğitime kar engeli
6 saat önce
Samsun'da 3 ilçede okullar pazartesi günü tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:18 Kaynak: AA
Samsun'da 3 ilçede okullar pazartesi günü tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Asarcık, Alaçam ve Yakakent ilçesinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, Samsun genelinde engelli ve hamile kamu personelinin de yarın için idari izinli sayılacağı belirtildi.
Son Dakika Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Yoğun kar yağışı nedeniyle 33 ilde okullar tatil edildi İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı