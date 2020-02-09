Samsun'da 3 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika

Samsun'da 3 ilçede okullar pazartesi günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Asarcık, Alaçam ve Yakakent ilçesinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, Samsun genelinde engelli ve hamile kamu personelinin de yarın için idari izinli sayılacağı belirtildi.