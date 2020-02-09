Samsun'da 3 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika
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Samsun'da 3 ilçede eğitime kar engeli

6 saat önce

Samsun'da 3 ilçede okullar pazartesi günü tatil edildi.

Samsun'da 3 ilçede eğitime kar engeli, System.String[]

Samsun'da 3 ilçede okullar pazartesi günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Asarcık, Alaçam ve Yakakent ilçesinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.


Açıklamada, Samsun genelinde engelli ve hamile kamu personelinin de yarın için idari izinli sayılacağı belirtildi.

Asarcık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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