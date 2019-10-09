Samsun'da 3. katın balkonundan düşen şahıs hayatını kaybetti
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Samsun'da 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
Samsun'da 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen Murat Tekinaslan (43) ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Murat Tekinaslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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