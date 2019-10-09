Son Dakika Haberleri: Samsun'da 3. katın balkonundan düşen şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 3. katın balkonundan düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da 3. katın balkonundan düşen şahıs hayatını kaybetti

37 dakika önce

Samsun'da 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da 3. katın balkonundan düşen şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen Murat Tekinaslan (43) ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Murat Tekinaslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

19 Mayıs, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
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