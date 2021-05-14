SAMSUN'da dairelerinin içi boş olan 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlkadım İlçesi Unkapanı Mahallesi'nde Yaşar Er'e ait 3 katlı dairelerinin içi boş olup, kullanılmayan binada akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, tedirginlik yaşayan yan bina sakinleri de sokağa çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İfaiye ekiplerinin müdehalesiyle yangın, kontrol altına alındı. Söndürülen yangının sonucunda binada hasar meydana geldiği tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.