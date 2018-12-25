Samsun'da 3 Kişi 14 Bin 172 Adet Uyuşturucu Hapla Yakalandı
54 dakika önce
Samsun'da 3 kişi 14 bin 172 adet uyuşturucu hapla yakalandı.
Samsun'da 3 kişi 14 bin 172 adet uyuşturucu hapla yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı adrese yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 14 bin 172 adet kapsül halinde uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili akraba olan N.D., M.C.D. ve Y.P.D. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:48 Kaynak: İHA
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