Samsun'da 3 Kişi 14 Bin 172 Adet Uyuşturucu Hapla Yakalandı
2 saat önce
Samsun'da 3 kişi 14 bin 172 adet uyuşturucu hapla yakalandıSAMSUN - Samsun'da 3 kişi 14 bin 172 adet uyuşturucu hapla yakalandı.
Samsun
'da 3 kişi 14 bin 172 adet uyuşturucu hapla yakalandı
SAMSUN - Samsun'da 3 kişi 14 bin 172 adet uyuşturucu hapla yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, 2 ayrı adrese yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 14 bin 172 adet kapsül halinde uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili akraba olan N.D., M.C.D. ve Y.P.D. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:28 Kaynak: İHA
Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış
Dolandırıcılar Kredi Kartı Limitini Son Kuruşa Kadar Harcadı
Eksi 16 Dereceyi Gören Ardahan'da Şelale Dondu