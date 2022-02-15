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Samsun'da 3 kişi bir genci darp ederek montunu gasp etti - Son Dakika

Samsun'da 3 kişi bir genci darp ederek montunu gasp etti

15.02.2022 21:19
Samsun'da 3 kişi bir genci darp ederek montunu gasp etti

Samsun'da kimliği belirsiz 3 kişi yabancı uyruklu genci darp ederek montunu gasp etti.

Samsun'da kimliği belirsiz 3 kişi yabancı uyruklu genci darp ederek montunu gasp etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Ağabali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişi Irak uyruklu Ahmed H.M.A.H.'nın (22) yanına gelerek saldırıp darp ederek üzerindeki montu alarak gasp etti. Iraklı genç polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Hürriyet, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 3 kişi bir genci darp ederek montunu gasp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 3 kişi bir genci darp ederek montunu gasp etti - Son Dakika
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