Samsun'da 3 kişi mangaldan zehirlendi - Son Dakika

Samsun'da ısınmak için yaktıkları mangaldan zehirlenen 2'si çocuk 3 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısınmak için yaktıkları mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen N.K.(33) ile çocukları M.M.K.(12) ve M.Y.K.(10) hastaneye kaldırıldı.

3 kişilik aile hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN