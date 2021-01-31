Samsun'da 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Samsun'da 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

SAMSUN - Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da akşam etkisini sürdüren şiddetli rüzgardan dolayı 85 yaşındaki Fikriye B.'nin evindeki kömür sobasındaki dumanlar geri bastı. Bu sırada annesinin yanında bulunan yaşlı kadının oğulları Adem B. ve İsa B. evi havalandırdılar. İsa B. daha sonra aynı binadaki evine gitti. Gece uyanan Adem B. dış kapıyı açıp olduğu yere yığılıp kalıp yardım istedi. Apartmanda oturan yeğeni tarafından Adem B. yerde yatar halde baygın bulundu. Olay, 112 ekiplerine haber verildi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen İsa B. ve evde bulunan annesi Fikriye B. ile duman bastığında evde bulunan İsa B. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Adem B. ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Ankara'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.