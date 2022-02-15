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3 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

15.02.2022 15:21

3 kişinin yaralandığı kaza kamerada İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Siteler Bulvarı'nda saat 14.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolunay Akgüner idaresindeki 55 AHB 010 plakalı otomobil yolu karşıya geçmek isteyen Eyüp Duyku yönetimindeki 55 AET 649 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, araç sürüleri Eyüp Duyku ve Tolunay Akgüner ile Havva Akgüner yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı ise güvenli kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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Otomobil, Samsun, Eyüp, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika


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