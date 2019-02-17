Son Dakika Haberleri: Samsun'da 3 Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Samsun'da 3 Uyuşturucu Taciri Yakalandı

38 dakika önce

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Samsun'da piyasaya sürmek isteyen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Samsun'da 3 Uyuşturucu Taciri Yakalandı, System.String[]
İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Samsun'da piyasaya sürmek isteyen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a kokain getirileceği bilgisi üzerine takibe aldığı H.A.Ç. ve A.Y.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şahısların içinde bulunduğu araçta 27,15 gram kokain maddesi, 68,28 gram amanyok, 3 adet sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 6 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.Ç. ve A.Y. ile Ç.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:39 Kaynak: İHA

İstanbul, Samsun, 3. Sayfa
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