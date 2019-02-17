Samsun'da 3 Uyuşturucu Taciri Yakalandı
38 dakika önce
İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Samsun'da piyasaya sürmek isteyen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.
İstanbul
'dan getirdikleri uyuşturucuyu Samsun
'da piyasaya sürmek isteyen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a kokain getirileceği bilgisi üzerine takibe aldığı H.A.Ç. ve A.Y.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şahısların içinde bulunduğu araçta 27,15 gram kokain maddesi, 68,28 gram amanyok, 3 adet sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 6 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.Ç. ve A.Y. ile Ç.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:39 Kaynak: İHA
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