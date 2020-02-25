Samsun'da 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen amca yeğen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen amca yeğen yakalandı - Son Dakika

Samsun'da 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen amca yeğen yakalandı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen amca yeğen yakalandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, metruk ve boş binalardan su saatleri çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri belirleyen ekipler, Furkan Y. (31) ile yeğeni Doğukan Y'yi (22) Yenidoğan Mahallesi'nde yakaladı.

Şüpheliler, 9 Temmuz 2019 ile 24 Şubat 2020 tarihleri arasında, gece girdikleri 30 adresten 33 su saatini çalarak hurdacılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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