Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da 30 bin 450 adet uyuşturucu özellikli hap ele geçirildi - Son Dakika
Samsun'da 30 bin 450 adet uyuşturucu özellikli hap ele geçirildi
6 saat önce
Samsun'da 30 bin 450 adet uyuşturucu özellikli hap ele geçirildi.
Samsun'da 30 bin 450 adet uyuşturucu özellikli hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde naklini gerçekleştireceği bilgisi edinilen S.B.'yi takibe aldı. S.B., İstanbul dönüşünde otogarda kendisini karşılamaya gelen M.T. adlı kadın ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'dan getirilen 30 bin 450 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B. ve M.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:04 Kaynak: İHA
Son Dakika İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı