Samsun'da 30 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da 30 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da 30 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da düzenlenen operasyonda 30 bin 450 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'da 30 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen operasyonda 30 bin 450 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde nakli gerçekleştirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen S.B. ile karşılamaya gelen M.T, yakalandı.

S.B'nin yanında bulunan valizde 30 bin 450 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. M.T. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:42 Kaynak: AA

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