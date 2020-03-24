Samsun'da 30 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. M.T. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

S.B'nin yanında bulunan valizde 30 bin 450 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen S.B. ile karşılamaya gelen M.T, yakalandı.

Samsun 'da düzenlenen operasyonda 30 bin 450 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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