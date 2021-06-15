Samsun'da 30 dakikada 1000 kişi Kovid-19'a karşı aşılandı - Son Dakika

Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, halkın yoğun ilgisi nedeniyle 30 dakikada 1000 aşı rakamına ulaşarak kentte yeni bir rekora ulaştıklarını belirtti.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler sayesinde, her geçen gün aşı sıralamasına yeni gruplar eklendiğine işaret etti.

Aşılanacak vatandaşların yaş sınırının sürekli düştüğünü vurgulayan Oruç, "Bugün itibarıyla 40 yaş üstü vatandaşlarımızdan sonra tüm SGK'lı çalışanlarımız da aşı olma hakkını elde etti. Kentimizde aşı olma hakkını elde eden vatandaşlarımızın sayısı 780 bine yaklaştı. Aşı seferberliğinin sonuçlarını bugün itibarıyla görmeye başladık. Yeni yaş ve meslek gruplarının sıralamaya eklenmesiyle aşı randevularımızda bir artış gözlemliyoruz.

Dün ilk kez 10 bin aşı barajını geçerek, günlük aşı rekorumuzu kırdık. Bu sabah halkımızın yoğun ilgisi nedeniyle 30 dakikada 1000 aşı rakamına ulaşarak güne yeni bir rekorla başladık." ifadesini kullandı.

Günlük aşı kapasitesini bugün 21 bine yükselttiklerini aktaran Oruç, şunları kaydetti:

"Kentimizde yapılan toplam aşı sayısı 650 bini geçti, ikinci doz aşısı yapılan vatandaş sayımız süratle 300 bine doğru ilerliyor. Bu başarıdan dolayı, özveriyle çalışan aşı ekiplerimize ve aşıya ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. En çok sayıda aşıya, ne kadar kısa zamanda ulaşırsak, il olarak hedeflenen bağışıklık düzeyine o kadar hızlı ulaşabiliriz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı, aşının bize kattığı güce ortak olmaya ve Sağlık Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan 400'ün üzerinde aşı noktasında, aşılarını yaptırmaya, bu zorlu mücadelede sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya davet ediyoruz."