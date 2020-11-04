Samsun'da 30 ton soya ve 126 ton çeltik tohumu üreticilere dağıtıldı - Son Dakika

Samsun'da 30 ton soya ve 126 ton çeltik tohumu üreticilere dağıtıldı

04.11.2020 16:23
Samsun'da 30 ton soya ve 126 ton çeltik tohumu üreticilere dağıtıldı, System.String[]

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı üreticilere soya yetiştiriciliği geliştirmesi projesi kapsamında 30 ton soya tohumu, çeltik yetiştiriciliği geliştirme projesi kapsamında ise 126 ton çeltik tohumu dağıtıldığını söyledi.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı üreticilere soya yetiştiriciliği geliştirmesi projesi kapsamında 30 ton soya tohumu, çeltik yetiştiriciliği geliştirme projesi kapsamında ise 126 ton çeltik tohumu dağıtıldığını söyledi.

Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü belirlenmiş tarım politikaları çerçevesinde kırsal hayatın sosyoekonomik açıdan geliştirilmesini, tüketicilerin güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşabilmesini, organik ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, soya yetiştiriciliğini geliştirme projesi kapsamında Alaçam, Bafra, Çarşamba ve Terme ilçelerimizde 285 üreticiye 3 bin dekar alan için 30 ton soya tohumunun yüzde 100 hibe olarak dağıtıldığını belirterek, "Ayrıca üreticilere, 100 kilogram tohum için 1 kilogram olacak şekilde toplam 300 kilogram inokulant dağıtımı yapılmıştır. 2020 yılı için 1 ve 2.ürün yetiştiriciliği yapılan soya için 18 bin 073 da alanda 6 bin 742 ton ürün beklenilmektedir. Çeltik yetiştiriciliğini geliştirme projesi kapsamında ise Alaçam, Bafra, Çarşamba, Terme ve Ondokuzmayıs ilçelerimizde 235 üreticiye 6 bin 300 dekar alan için 126 ton çeltik tohumu, bütçesi yüzde 75 bakanlık hibe desteği, yüzde 25 üretici katkı payı olacak şekilde dağıtılmıştır. 2020 yılı için yetiştiriciliği yapılan çeltik için 196 bin 071 da alanda 190 bin 090 ton ürün beklenilmektedir. Bu üretim alanlarının 680 dekarında Damlama Sulama Modeli uygulanmaktadır" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından, tohumluk kontrol ve sertifikasyon çalışmaları neticesinde yapılan yetkilendirme kapsamında Samsun'da toplam 223 adet tohum bayisi, 13 adet tohum üreticisi ve 52 adet tohum yetiştiricisinin yetkilendirildiğini dile getiren Vali Dağlı, "Sertifikasyon çalışmaları çerçevesinde 2020 yılı üretim sezonunda ilimizde toplam 1.307 dekarlık alanda 13 farklı bitki türünde, 38 farklı çeşitte sertifikalı tohumluk üretimi yapılmaktadır. Ayrıca; 2020 yılı içinde 3 adet fidan üretici ve 3 adet süs bitkisi üretici belgesi verildi. Şeker pancarı üreticilerimize 520 adet, fide üreticilerimize 1804 adet pasaport kesildi. İlimiz genelinde faaliyet gösteren üreticilerimizin üretim alanlarından 95 adet toprak örneği alınıp, sebze fidesi üretimi yapan üreticilerimizden toplam 392 adet beyanname alındı. Son yıllarda tarım sektörüne yönelik teşvik ve desteklerin de verimlilik ve üretimde önemli artışları beraberinde getiriyor. Üreticilerimizin desteklenmeye devam edilecek" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun'da 30 ton soya ve 126 ton çeltik tohumu üreticilere dağıtıldı
Samsun'da 30 ton soya ve 126 ton çeltik tohumu üreticilere dağıtıldı
Samsun'da 30 ton soya ve 126 ton çeltik tohumu üreticilere dağıtıldı

Zülkif Dağlı, Çeltik, Samsun, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 30 ton soya ve 126 ton çeltik tohumu üreticilere dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Ünlü sunucu Eser Yenenler koronavirüsü yendi Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
ABD Başkanını belirleyecek olan kritik 2 eyalette son durum ABD Başkanını belirleyecek olan kritik 2 eyalette son durum         
15:49
İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı         
15:17
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu         
14:52
Trump'ın Pensilvanya iddiasına validen cevap: Oylara ve demokrasiye saldırıdır, sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var Trump'ın Pensilvanya iddiasına validen cevap: Oylara ve demokrasiye saldırıdır, sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var         
14:28
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş         
14:07
Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak         
13:53
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı         
12:27
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 16:40:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 30 ton soya ve 126 ton çeltik tohumu üreticilere dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei