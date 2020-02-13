Samsun'da 322 araca 81 bin 140 TL trafik cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 322 araca 81 bin 140 TL trafik cezası - Son Dakika

Samsun'da 322 araca 81 bin 140 TL trafik cezası

6 saat önce

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik uygulamasında kontrol edilen 3 bin 212 araçtan 322'sine 81 bin 140 TL trafik cezası uygulandı.

Samsun'da 322 araca 81 bin 140 TL trafik cezası, System.String[]

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik uygulamasında kontrol edilen 3 bin 212 araçtan 322'sine 81 bin 140 TL trafik cezası uygulandı. 28 araç trafikten men edilerek 1 adet sürücü belgesi geri alındı.


Samsun Valiliği tarafından uygulama ile ilgili yapılan açıklamada, "Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13 Şubat 2020 Perşembe günü trafik uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama emniyet kemeri takılmaması sonucu ölümle sonuçlanan kazalar ve seyir halinde cep telefonu kullanımı sonucu oluşabilecek kazaların azaltılması maksadıyla icra edilmiştir. Uygulama neticesinde 3 bin 213 araç kontrol edilerek, 322 araca toplam 81 bin 140 TL trafik cezası uygulanmış, 28 araç trafikten men edilerek, 1 adet sürücü belgesi geri alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun Valiliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:17 Kaynak: İHA
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