Samsun'da 326 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından Salıpazarı ilçesinde 326 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde bir şahsın evinde ve bahçesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada 326 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN