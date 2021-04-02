Samsun'da 342 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Samsun Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte 342 bin doz aşılama işleminin yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse karşı sürdürülen mücadelede umut ışığı olan aşılama çalışmalarının Sağlık Bakanlığının belirlediği öncelik sırasına göre devam ettiği belirtildi.

Bugün itibarıyla kentte 198 bini birinci, 144 bini ikinci doz olmak üzere 342 bin doz aşılama işleminin tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Bir yılı aşkın süredir pandemiyle mücadelenin her alanında olduğu gibi aşılama çalışmalarında da özveriyle gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza ve sıraları geldiğinde aşı olmayı ihmal etmeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.