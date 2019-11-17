Son Dakika Haberleri: Samsun'da 350 bin liralık nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama
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Samsun'da 350 bin liralık nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

6 saat önce

Samsun'dan Kayseri'ye gönderilen 350 bin lira değerinde alüminyumun nakliyat şirketi tarafından alıcıya ulaştırılmaması üzerine başlatılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'da 350 bin liralık nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

Samsun'dan Kayseri'ye gönderilen 350 bin lira değerinde alüminyumun nakliyat şirketi tarafından alıcıya ulaştırılmaması üzerine başlatılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İddiaya göre, Kamil A, 350 bin lira değerindeki alüminyumu Kayseri'ye göndermek için nakliyat şirketi ile anlaştı. Alüminyumun sahibi, malların Kayseri'ye gitmediğini öğrenince polise başvurdu.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip araştırması yaptı.


Olayla ilgili nakliyat şirketinin çalışanlarının da aralarında bulunduğu Aysu A, Kübra D, Hüseyin M, Ebubekir Ş. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler Umut T, Aslan T. ve Taner T'nin ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.


Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ebubekir Ş. ile Hüseyin M. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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