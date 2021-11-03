Üye Girişi
Samsun'da 363 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Samsun'da 363 aranan şahıs yakalandı

03.11.2021 19:42
Samsun'da 363 aranan şahıs yakalandı

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ekim ayı içerisinde 135 bin 362 şahsın GBT sorgusu yapıp, 363 aranan şahsı yakaladı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ekim ayı içerisinde 135 bin 362 şahsın GBT sorgusu yapıp, 363 aranan şahsı yakaladı.

Halkın huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında; Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlükleri tarafından ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde; Samsun genelinde 01-31 Ekim tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 95 bin 47 HES kodu sorgulaması, 11 bin 285 filyasyon (izolasyon) denetimi yapıldı.

363 aranan şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü/Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan uygulamalarda; 135 bin 362 şahıs ve 57 bin 528 araç sorgulanmış olup yapılan uygulamalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan 363 şüpheli şahıs yakalandı, 4 kayıp çocuk bulundu, 18 adet tabanca, 11 adet şarjör, 24 adet tabanca fişeği, 29 adet av tüfeği ve 53 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 7 şahıs yakalanmıştır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 65 olay, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında 1 olay, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet kapsamında 3 olay meydana gelmiş olup, olaylarda 85 şahıs yakalanmıştır. Meydana gelen olaylarda 2 gram toz esrar, 57.206 gram kubar esrar maddesi, 479 adet sentetik hap, 60 gram metamfetamin, 8.128 kök kenevir bitkisi, 22 litre alkollü içki, 653 adet dolu makaron ve 8 kilogram tütün ele geçirilmiştir. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı jandarma trafik timlerince; 53 bin 115 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 4 bin 993 araç sürücüsü, 5 bin 640 öğrenci ve bin 615 yaya olmak üzere toplam 12 bin 248 vatandaşımıza trafik kuralları konusunda eğitim verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - SAMSUN

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 363 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak 19:21 Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı 19:13 Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi 18:31 Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 18:08 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı 17:58 Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira 17:39 Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı 16:31 Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
19:34 7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı
19:21 Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak
19:13 Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu
19:02 Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti
18:30 Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi
18:23 Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim
18:07 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi
18:04 Fatih Terim'den büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini canlı yayında açıkladı
18:00 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer
17:58 Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı
7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı 7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı         
19:34
Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu         
19:14
Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti         
19:03
Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim         
18:24
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer         
18:00
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 19:46:25. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 363 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement