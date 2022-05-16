Dört adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dört adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı

16.05.2022 15:41

Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı.

Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan aranan S.A. (26) isimli kadının yakalanması için çalışması başlattı.

Polis, S.A'yı Çatalarmut Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada yakaladı.

Şüphelinin, Kazım Karabekir ile Yaşar Doğu mahallelerindeki 3 evden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Dört adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı
Dört adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı
Dört adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı
Dört adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı
Dört adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı
Dört adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı

YORUMLAR
500
İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli yakalandı Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dört adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:30:18. #1.12#
SON DAKİKA: Dört adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement