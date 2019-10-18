Son Dakika Haberleri: Samsun'da 4 DEAŞ şüphelisi serbest
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 4 DEAŞ şüphelisi serbest

Samsun'da 4 DEAŞ şüphelisi serbest

1 saat önce

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun'da 4 DEAŞ şüphelisi serbest, System.String[]

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 2 ayrı kardeşler olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.


TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 4 DEAŞ şüphelisi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. DEAŞ şüphelilerin sınır dışı edilecekleri öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:22 Kaynak: İHA
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