Samsun'da 4 Deaş Şüphelisi Tutuklandı

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklandı, 11'i adli konttrolle serbest kaldı.

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklandı, 11'i adli konttrolle serbest kaldı.



Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 gün önce İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 1'i Suriyeli, 23'ü Iraklı toplam 24 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 11 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Diğer şüphelilerden işlemleri tamamlanan 4'ü bugün adliyeye sevk edilirken, 5 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.



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