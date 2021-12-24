Üye Girişi
Samsun'da 4 günde 40 binin üzerinde Kovid-19 hatırlatma dozu yaptırıldı - Son Dakika

Samsun'da 4 günde 40 binin üzerinde Kovid-19 hatırlatma dozu yaptırıldı

24.12.2021 13:33
Samsun'da 4 günde 40 binin üzerinde Kovid-19 hatırlatma dozu yaptırıldı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte son 4 günde 40 binin üzerinde kişinin Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırdığını belirtti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte son 4 günde 40 binin üzerinde kişinin Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırdığını belirtti.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Valilik koordinasyonunda yürütülen aşı uygulaması ve son veriler hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığının hatırlatma dozu bekleme süresini 6 aydan 3 aya düşüren kararından sonra Samsun'da aşıya büyük ilgi olduğunu belirten Dağlı, "Aşı gönüllüsü vatandaşlarımız, yeniden aşı merkezlerimize akın etmeye başladı. Bu ilginin sonucunda son 4 günde 40 binin üzerinde vatandaşımız hatırlatma dozlarını yaptırmak üzere aşı merkezlerimize başvurdu. Bunun sonrası hafta sonları 500'e kadar düşen aşı sayımız 5 binlere, hafta içi 2 binin altına düşen aşı sayımız ise 10 binin üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.

Dağlı, bunun kent adına çok sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da ifade ettiği gibi Omicron varyantı hızlı bulaşma gücüne sahip. Bu varyant henüz Samsun'a gelmeden şehrimizi koruyabilmemiz için aşı sayımızı artırmamız, hatırlatma dozlarımızı yaptırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli aşıyı bekleyen vatandaşların da olduğuna işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Görüştüğümüz birçok Samsunluya, 'Neden aşınızı yaptırmıyorsunuz?' diye sorduğumuzda 'Yerli aşıyı bekliyoruz, bizim aşımız gelirse kesinlikle aşımızı yaptıracağız.' yanıtını alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu isteğinin yerine gelmesine sayılı günler kaldı. Türkiye, kendi Kovid-19 aşısını üreten 9 ülkeden biri olarak TURKOVAC aşısının ülke içinde dağıtımına başlıyor. Kentimizde zaten artmakta olan aşı talebi söz konusu. Aşı konusunda talep ve ürün noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Bakanlığımız tarafından aşı lojistiği düzenli sağlanıyor. Önümüzdeki günlerde yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın da devreye girmesiyle şehrimizde aşıya talep daha da artacaktır."

Samsun'da olası talebi karşılamak için aşı odaları ve personel sayısını artırılacaklarını bildiren Dağlı, "Sağlık personelimiz yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın hakkı geldiğinde aşısını yaptırmasının önemine dikkati çekerek, kendi aşımızın bize kattığı güçle koronavirüsün şehrimizin ve tüm ülkemizin gündeminden çıkmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Zülkif Dağlı, Samsun, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 4 günde 40 binin üzerinde Kovid-19 hatırlatma dozu yaptırıldı - Son Dakika


10 yıllık kirasını ödediği evden çıktı! Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, çocuklarıyla yeni bir eve taşındı 10 yıllık kirasını ödediği evden çıktı! Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, çocuklarıyla yeni bir eve taşındı         
13:34
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün; Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutar Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün; Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutar         
13:30
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18

Son Dakika Haberleri
13:30 Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı
13:29 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün; Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutar
13:13 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı
13:13 Faruk Tınaz'ın eşinden olay yaratacak açıklama: Doktor ihtimali var
12:59 Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var
12:45 Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 13:42:48. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 4 günde 40 binin üzerinde Kovid-19 hatırlatma dozu yaptırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement