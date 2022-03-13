Samsun'da 4 ilçeye 4 yeni itfaiye istasyonu yapılacak - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarafından İlkadım, Atakum, Terme ve Yakakent ilçelerine kazandırılacak itfaiye istasyonlarının ihalesinin yıl içinde yapılacağı açıklandı.

Doğal afetlere hızlı müdahale için itfaiye teşkilatının teknik kapasitesini artırıp yaygınlaştırmaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi, her ilçeye yeni istasyon kazandırmayı amaçlıyor. Daha önce Tekkeköy, Canik ve Kavak istasyonlarını hizmete açan Samsun Büyükşehir Belediyesi, inşasını tamamladığı Vezirköprü itfaiye istasyonunu da tamamlayıp faaliyete geçirdi.

Orman, konut ve iş yeri yangınları ile sel ve deprem yaşanan yerlere ulaşma süresinde dünyadaki 5-8 dakika kriterini yakalamayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, 4 yeni istasyon daha kuracak. Atakum ve Terme'deki istasyonlarının yerini değiştirip yenileyecek olan belediye, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi ile Yakakent ilçesine de yeni bina inşa edecek.

Yeni itfaiye istasyonlarının proje çizimlerini tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, istasyonların ihalesini de bu yıl içerisinde gerçekleştirecek. Afetlere müdahalede dünya kriterini yakalamak için itfaiye istasyonu sayısını artıracaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizin kırsal alanı oldukça fazla ve mesafe ise uzun. Biz de mümkün olduğunca süreyi aşağıya çekmek istiyoruz. Bu amaçla istasyon sayımızı 19'a çıkarıyoruz. İnşallah bu sene 2'si yenilemeyle birlikte 4 istasyonumuzun ihalesini gerçekleştireceğiz. Hedefimiz 25 istasyona ulaşmaktır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin ise Kıran Mahallesi ve Yakakent ilçesinde kurulacak istasyonların stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Daire Başkanı Zengin, "Kıran Mahallesi, bulunduğumuz ana merkezin tam tersi istikametinde olup acil müdahale açısından önemli bir nokta. Hem çevre yolu üzerinde hem de Kavak ve Canik istikametine hızlı bir müdahaleyi sağlayacak konumda. Diğer bir uç noktamız ise Yakakent. Burası da batısında Sinop, doğusunda Alaçam ve Bafra ilçelerine yakınlığı sebebiyle stratejik önem taşıyor" diye konuştu. - SAMSUN