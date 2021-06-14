Samsun'da kadın istihdamını artıran kooperatiflerin sayısı artıyor - Son Dakika

Samsun'da kadın istihdamını artırmak için hibe desteği alan kooperatiflere nisan ve mayıs aylarında 3 yeni kadın kooperatifinin daha eklendiği belirtildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklama, Valiliğin destekleriyle 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Canik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Yedi Desen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Dönüşüm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin de kuruluşunun tamamlandığı, 9 ilçede toplam 11 adet kadın kooperatifinin bulunduğu aktarıldı.

Samsunlu kadınların, bu kooperatiflerin çatısı altında bir araya gelerek çalışma, üretme ve ekonomik gelir elde etme imkanını bulduğu, aynı zamanda kentin tanıtımına ve ülke ekonomisine katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kadın girişimciliğinin en güzel örneğini teşkil eden kadınların sosyo-ekonomik olarak güçlenmesinde önemli bir rol oynayan kadın kooperatiflerinin, kadın istihdamının artmasında ve özellikle kırsal alanda yaşayan kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarında etkili olduğunu vurguladı.

Dağlı, kadınların üretim süreçlerinin yılın tamamına yayılması ve ürettikleri ürünün piyasada hak ettiği değeri alması için kadın girişimcileri her zaman desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Vali Dağlı, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığının açmış olduğu Kooperatiflerin Destek Programı (KOOP-DES) kapsamında 2020 yılında Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Vezirköprü Afitap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olmak üzere 2 proje desteklenerek toplam 220 bin lira hibe sağlanmıştır. 2021 yılında ise İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Yakakent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Nerik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Yedi Desen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olmak üzere 4 proje desteklenerek gerekli makine teçhizat alımı ve gündüz bakımevi kurmak amacıyla toplam 431 bin 846 lira hibe desteği sağlanmıştır. Yine, Samsun Büyükşehir Belediyemiz de SOGEP Samsun Yöresel Ürünleri Markalaşıyor Projesi kapsamında kadın kooperatiflerimize destekler vermektedir. Yerel kaynaklar kullanılarak kadın emeğiyle üretimi yapılan ürünlerin doğru hedef kitlesine, uygun pazarlama yöntemleriyle, kazancın doğrudan üreticiye yansımasını sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında 4 kooperatifimize üretim yeri tadilatı ve gerekli makine ekipman desteği sağlanmıştır."

Dağlı, bunların yanı sıra, Ticaret İl Müdürlüğü destekleriyle kooperatiflere ürettikleri ürünleri pazarlayabilmeleri için AVM'lerde stantlar açılmak suretiyle destekler sağlandığını aktardı.

Söz konusu projelerle, kentte bulunan kadın kooperatiflerini bir üst birlik ve tek bir marka çatısı altında toplamayı istediklerini aktaran Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Kadınların ürettikleri ürünlerini satışa sunabilecekleri bir e-ticaret sitesi kurmayı ve yine ürettikleri ürünlerini satışa sunabilecekleri satış noktaları oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm bu desteklerle Samsun'da kadın kooperatiflerimizin sayısını daha da artırmayı amaçlıyoruz. Bu tür kooperatiflerin içinde girişimcilik potansiyelleri de artan kadın üreticilerimizi cesaretlerinden dolayı tebrik ediyor, ilimizin tanıtımına ve ekonomimize sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum."