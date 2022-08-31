Balkondan düşen görme engelli kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balkondan düşen görme engelli kız çocuğu hayatını kaybetti

31.08.2022 13:01
Balkondan düşen görme engelli kız çocuğu hayatını kaybetti

Samsun'da 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 13 yaşındaki görme engelli kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 13 yaşındaki görme engelli kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki görme engelli Melek Naz Doğan, 4. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Melek Naz Doğan'ın cenazesi ikamet ettikleri sitenin bahçesine getirilerek helallik alındı. Doğan'ın ölümü ailesini, yakınlarını ve site sakinlerini gözyaşına boğdu.

Hayatını kaybeden Melek Nazı Doğan'ın İlkadım Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İbrahim Doğan'ın kızı olduğu öğrenildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balkondan düşen görme engelli kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

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