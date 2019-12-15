Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

6 saat önce

Samsun'da 4. katın penceresinden tavuk kümesinin üzerine düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Samsun'da 4. katın penceresinden tavuk kümesinin üzerine düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Hacer Ş. oyun oynarken acık olan 4. kattaki evlerinin penceresinden sineklik açılınca yere düştü. 4. kattan tavuk kümesinin üzerine düşen küçük kız ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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