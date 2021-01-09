Samsun'da 4 kez aynı suçtan işlem yapılan şüpheli yine sahte parayla yakalandı - Son Dakika

Samsun'da hakkında 4 kez "parada sahtecilik" suçundan işlem yapılan şüpheli ile arkadaşı, 230 sahte 50 liralık banknotlarla yakalandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında hakkında 4 kez "parada sahtecilik" suçundan işlem yapılan Murat Ç'nin daha önceki olaylarda kullandığı aracı Sungurlu Mahallesi'nin Sungurlu Caddesi'nde durdurdu.

Ekipler, araçta ve şüpheli üzerinde yaptıkları aramada, 230 sahte 50 liralık banknot ele geçirdi.

Murat Ç. ile araçta bulunan Serkan K. gözaltına alındı.