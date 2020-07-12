Samsun'da 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavga olayında 3 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesinde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir barın önünde meydana gelen bıçaklı kavgada M.K., B.B., S.A. ve B.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, bıçaklama olayına karışan şüpheliler kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili M.A.Ç., M.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN