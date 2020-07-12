Samsun'da 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavga olayından 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 4 kişiden 2'si mahmece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Atakum ilçesinde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir barın önünde meydana gelen bıçaklı kavgada M.K., B.B., S.A. ve B.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, bıçaklama olayına karışan şüpheliler kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili M.A.Ç., M.K., E.Ö. ve U.Y. gözaltına alındı. U.Y. izinli asker olduğu gibi Merkez Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Sorgulanması tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.Ç ve E.Ö. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, M.K. ve U.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN