Samsun'da, 4 kişinin kaçak ördek avına 11 bin 172 lira ceza - Son Dakika

Samsun'da, 4 kişinin kaçak ördek avına 11 bin 172 lira ceza

23.12.2020 10:59
Samsun'da, 4 kişinin kaçak ördek avına 11 bin 172 lira ceza, System.String[]

SAMSUN'da, Ladik Gölü çevresinde kaçak ördek avladıkları tespit edilen 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalanırken, toplam 11 bin 172 lira ceza kesildi.

SAMSUN'da, Ladik Gölü çevresinde kaçak ördek avladıkları tespit edilen 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalanırken, toplam 11 bin 172 lira ceza kesildi.

Kentin Ladik- Taşova yolunda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Ladik Gölü kenarında kaçak avlanan 4 kişiyi yakaladı. M.D. (51), H.G. (44), H.G. (42) ve K.T.'nin (44) ava yasak bölgede ördek avladıkları belirlendi. Avlanan 2 ördek ile 4 kişiye ait ve avda kullanılan otomatik tüfek, çalılar ile 'örtülü füme' diye tabir edilen yasak av malzemesi ve batarya blokuna bağlı ördek sesi çıkaran ses yayın cihazı ele geçirildi. Avda kullanılan bu malzemeler de Vezirköprü Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayrıca 4 kişiye 'ruhsatsız tüfek taşımak', 'yasak av malzemesi ile avlanmak', 'ses yayın cihazıyla avlanmak', 'avlanma süreleri dışında avlanmak', 'yasak bölgede avlanmak', 'avlanması yasak olan hayvanı avlamak ve avcılık belgesi olmadan avlanmak' suçlarından toplam 11 bin 172 lira ceza uygulandı.


Samsun'da, 4 kişinin kaçak ördek avına 11 bin 172 lira ceza

Jandarma, Taşova, Ladik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'da, 4 kişinin kaçak ördek avına 11 bin 172 lira ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun Tiktok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim "Koronavirüsü nerede ve kimden kapıyoruz?" araştırmasında dikkat çeken sonuç: İş toplantıları ve aile yemekleri Son Dakika! MİT tırları davasında Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası CHP'li üye parti binasının kapalı olmasına tepkisini not yazarak gösterdi: Görev yapmayacak varsa ben yaparım Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü Tigres, tarihinde ilk kez CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü
Söğüt'te bulunan 6 milyar dolarlık altın rezervi 2 yıl içinde yerli imkanlarla çıkarılacak Söğüt'te bulunan 6 milyar dolarlık altın rezervi 2 yıl içinde yerli imkanlarla çıkarılacak         
11:09
Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı         
10:57
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor         
10:30
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak         
09:52
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı         
09:44
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı         
07:39
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Altın rezervi keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman getirildi Altın rezervi keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman getirildi         
19:59
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 11:35:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da, 4 kişinin kaçak ördek avına 11 bin 172 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei