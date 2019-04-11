Son Dakika Haberleri: Samsun'da 4 Kişinin Öldüğü Cami İnşaatındaki Göçükle İlgili 7 Kişiye Ceza

Samsun'da 4 Kişinin Öldüğü Cami İnşaatındaki Göçükle İlgili 7 Kişiye Ceza

33 dakika önce

Samsun'da cami inşaatında kubbenin beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 4 kişinin öldüğü olayla ilgili yargılanan 7 kişi önce 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı, daha sonra hapis cezaları 24 bin 300'er lira para cezasına çevrildi.

Samsun'da 4 Kişinin Öldüğü Cami İnşaatındaki Göçükle İlgili 7 Kişiye Ceza, System.String[]
Samsun'da cami inşaatında kubbenin beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 4 kişinin öldüğü olayla ilgili yargılanan 7 kişi önce 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı, daha sonra hapis cezaları 24 bin 300'er lira para cezasına çevrildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Kevser Camisi inşaatında 29 Nisan 2017'de meydana geldi. Cami inşaatına kubbe yapımı sırasında tabyaların çökmesi sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Cami derneğinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan F.G., K.Ş., M.A.D., O.T., M.Ç., S.G., ve A.İ.Ç., 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 7 kişiye verilen hapis cezası 24 bin 300'er lira para cezasına çevrildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:34 Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa
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