Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kirazlıkçay Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Kader Keskin'i evinin önündeki kaldırımda kanlar içinde görenler 112 Acil Servis Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis yaptığı araştırmada Kader Keskin'in 4. kattaki evinden düştüğünü belirledi. Genç kadının cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 4'üncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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