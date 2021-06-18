Samsun'da 40'ar yataklı 2 ilçe devlet hastanesi 21 Haziran'da hizmete açılacak - Son Dakika

Samsun'un Kavak ve 19 Mayıs ilçelerinde 40'ar yataklı devlet hastanelerinin 21 Haziran'da hizmete sunulacağı bildirildi.

Vali Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Samsun'daki sağlık yatırımlarının salgın döneminde de hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

Geçen aylarda hizmete giren Salıpazarı ve Vezirköprü Devlet hastaneleriyle Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden sonra Kavak ve 19 Mayıs Devlet hastanelerinin kapılarını hastalarına açmaya hazırlandığını anlatan Dağlı, Samsun'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen sağlık yatırımlarının birer birer tamamlandığını vurguladı.

Dağlı, Kavak ve 19 Mayıs Devlet hastanelerinin fiziki özelliklerinin aynı olması nedeniyle ikiz hastane olarak adlandırıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Toplam 30 milyon liralık yatırımla tamamlanan 40'ar yatak kapasiteli Kavak ve 19 Mayıs Devlet hastanelerimiz inşallah 21 Haziran Pazartesi günü yeni binalarında hizmet vermeye başlayacak. 8 bin 321 metrekare kapalı alanda hizmet verecek hastanelerimizin her ikisinde de 14 poliklinik odası, 5 diş ünitesi, 8 yataklı diyaliz ünitesi, 3 salonlu ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve hastalarımıza kendi odalarından çıkmadan doğum yapma imkanı veren 3 SDL odası yer alacak. Görüntüleme hizmetlerinin daha hızlı ve etkin kullanılması için dijital röntgen uygulaması ve engelli hastalarımıza özel düzenlenmiş ayrı bir diş bölümünün de yer alacağı hastanelerimizde ayrıca 70 kişilik konferans salonu ve hastalarımız için otopark alanı da yer alacak."

Tüm hasta odalarının beş yıldızlı otel konforunda olacağını dile getiren Dağlı, şunları kaydetti:

"Sağlık tesislerimizde her hasta odamızda tuvalet, banyo, televizyon ve buzdolabı da bulunacak. Bekleme alanları ve poliklinik alanlarının hastalarımızın en rahat koşullarda hizmet alması için özel olarak tasarlandığı hastanelerimizin bu özellikleriyle ilçelerimizin sağlık ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak nitelikte olduğunu söyleyebilirim. İlimizin sağlık kenti vizyonuna katkı sağlayacak bu hastanelerimizin şehrimize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum."