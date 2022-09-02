40 kişinin tutuklandığı suç örgütüyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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40 kişinin tutuklandığı suç örgütüyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

02.09.2022 13:36
40 kişinin tutuklandığı suç örgütüyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

Samsun'da 40 kişinin tutuklandığı suç örgütü operasyonuyla ilgili firarda oldukları ileri sürülen 2 kişi daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 40 kişinin tutuklandığı suç örgütü operasyonuyla ilgili firarda oldukları ileri sürülen 2 kişi daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "silahlı organize suç örgütü kurarak tasarlayarak adam öldürme/azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, Kundaklama, tehdit, ikamet kurşunlama, 6136 SKM, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarını işlediği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik 8 Mart'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 40 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmanın firari şüphelilerinden olup haklarında yakalama kararı bulunan E.U. ve U.G. de KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde 3 gün önce İstanbul'da üzerlerinde bulunan sahte kimlik ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Samsun'a getirilen E.U. ve U.G., polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 40 kişinin tutuklandığı suç örgütüyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 40 kişinin tutuklandığı suç örgütüyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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