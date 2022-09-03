40 kişinin tutuklandığı suç örgütüyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

40 kişinin tutuklandığı suç örgütüyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

03.09.2022 01:03
40 kişinin tutuklandığı suç örgütüyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

Samsun'da 40 kişinin tutuklandığı suç örgütü operasyonuyla ilgili firarda oldukları ileri sürülen 2 kişi daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 40 kişinin tutuklandığı suç örgütü operasyonuyla ilgili firarda oldukları ileri sürülen 2 kişi daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "silahlı organize suç örgütü kurarak tasarlayarak adam öldürme/azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, Kundaklama, tehdit, ikamet kurşunlama, 6136 SKM, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarını işlediği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik 8 Mart'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 40 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmanın firari şüphelilerinden olup haklarında yakalama kararı bulunan E.U. ve U.G. de KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde 3 gün önce İstanbul'da üzerlerinde bulunan sahte kimlik ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Samsun'a getirilen E.U. ve U.G., polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Balık tezgahlarında istavrit bolluğu Balık tezgahlarında istavrit bolluğu Irmak kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Irmak kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 40 kişinin tutuklandığı suç örgütüyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
00:45 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası makas daralıyor
00:08 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta çifte indirim geldi
00:05 Fortuna Sittard ligin dibini gördü! Burak Yılmaz'ın golleri takıma yetmiyor
23:08 Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:02 Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
22:32 Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!
22:20 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı
22:20 Oyuncu Merve Boluğur evleniyor! Haberi sosyal medya hesabından duyurdu
22:10 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 01:06:26. #1.12#
SON DAKİKA: 40 kişinin tutuklandığı suç örgütüyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement