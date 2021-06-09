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44 aile sağlığı merkezinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika

44 aile sağlığı merkezinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

09.06.2021 11:55

Samsun'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında BioNTech aşısı, 44 aile sağlığı merkezinde uygulanmaya başlandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında BioNTech aşısı, 44 aile sağlığı merkezinde uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı deposunda eksi 80 derecede saklanan BioNTech aşıları, Samsun Sağlık Müdürlüğünün deposuna transfer ediliyor.

BioNTech aşıları, İl Sağlık Müdürlüğü deposundan hasta randevusu sayısına göre aile sağlığı merkezlerine aşı nakil araçlarıyla dağıtılıyor. Aile sağlığı merkezlerinde bulunan dolaplarda 2 ila 8 derece arasında saklanan aşılar, randevu alan vatandaşlara 6 saat içinde uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, Samsun'da aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısını yapmaya başladıklarını söyledi.

Samsun'da aile sağlığı merkezlerinde aşı yapılması için hızlı şekilde altyapıyı oluşturduklarını vurgulayan Oruç, "Şu anda 44 aile sağlığı merkezinde randevular açık. Günde 1500 kişi için aile sağlığı merkezinden randevusunu alabilir. Vatandaşlarımız da bugünden itibaren randevularını alarak aşılarını olmaya başladı. Aşının yaygınlaşması açısından direkt aile hekiminden aşı olması, bizim açımızdan da vatandaşlarımız açısından da mutluluk verici. Çünkü aile sağlığı merkezleri evlerine yakın, hemen evlerinden çıkıp hızlıca aşılarını olabiliyorlar." dedi.

Oruç, aile hekimlerine vatandaşların salgınla ilgili sorular da sorabildiğini dile getirerek, "Aile hekimlerimiz aynı zamanda vatandaşlarımızın bir danışmanı olmuş oluyor. Salgının bitmesi için aile hekimlerimiz her zaman vatandaşlarımızın yanında. Bundan sonraki süreçte daha yaygın şekilde BioNTech aşısı yapılacak." diye konuştu.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Çobanlı Aile Sağlığı Merkezinde BioNTech aşısını olan vatandaşlar, evlerinin hemen yanında kendi aile hekimine aşı olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Kronik hastalığı bulunduğu için aşı sırası gelen Abdullah Altınok, çok mutlu olduğunu belirtti.

Eşi Aytül Altınok ise aile sağlığı merkezlerinde aşı yapılmasının aşıya kolay ulaşımı sağladığına işaret ederek, "Aile hekimimiz aradı ve aşı olabileceğimizi söyledi. Herkesin aşı olmasını istiyoruz. Özellikle aile sağlığı merkezinde olması kolaylık sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Öğretmen Ceren Tüylü ise öğretmenlere aşı hakkı verilmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Aile sağlığı merkezinde daha az insanla temas edip aşı vurulma imkanı sağlandı. Hastaneler uzaktı ve kalabalıktı, aile hekiminde aşı imkanını görünce şaşırdım ve mutlu oldum. Öğrencilerime eğitim vermek için sürekli okula giderken toplu taşıma araçlarını kullanıyordum, bu beni tedirgin ediyordu. Yaşım henüz gelmemişti ama öğretmenlerin aşılama kararı sonrasında hemen aşımı yaptırmak istedim." diye konuştu.

44 aile sağlığı merkezinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
44 aile sağlığı merkezinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
44 aile sağlığı merkezinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
44 aile sağlığı merkezinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
44 aile sağlığı merkezinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
44 aile sağlığı merkezinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
44 aile sağlığı merkezinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
44 aile sağlığı merkezinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
44 aile sağlığı merkezinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Samsun, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 44 aile sağlığı merkezinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika


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