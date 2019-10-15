Son Dakika Haberleri: Samsun'da 457 okul servis aracı denetlendi
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 457 okul servis aracı denetlendi

Samsun'da 457 okul servis aracı denetlendi

37 dakika önce

Samsun'da trafik polisleri tarafından 457 okul servis aracı denetlendi.

Samsun'da 457 okul servis aracı denetlendi, System.String[]

Samsun'da trafik polisleri tarafından 457 okul servis aracı denetlendi.


Geleceğimizin teminatı çocukların güvenli ve huzurlu şekilde eğitim gördükleri okullarına ulaşımlarının sağlanabilmesi, okul servis araçlarının ve sürücülerinin mevzuatta yer alan kriterleri taşıyıp taşımadıkları, okul servis aracı sürücülerinin okul servis aracı kullanmaya haiz olup olmadıklarının denetimi amacıyla okul servis araçları üzerinde Samsun Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince ildeki okul servis araçları denetlendi.


"Türkiye güven huzur uygulaması" kapsamında Samsun il genelinde trafik birimlerince yapılan okul servis aracı denetimlerinde, toplam 457 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 7 araca taşıma sınırı üstünde yolcu almak, 5 araca okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması, 2 araca muayenesi  yapılmadığı için, 19 araca ise diğer trafik kural ihlal maddelerinden olmak üzere toplam 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 4 okul servis aracı standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle trafikten men edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarını yurda vermemek için sokaklardan karton topluyor
Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti 5 yıl önce üzüm bağında işlenen cinayetin altından yasak aşk çıktı! Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:44:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da 457 okul servis aracı denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]