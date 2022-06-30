Samsun'da 46 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız polis tarafından bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 46 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız polis tarafından bulundu

30.06.2022 11:20
Samsun'da 46 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız polis tarafından bulundu

SAMSUN (İHA) – Ailesinin 46 gün haber alamadığı ve başka bir kadın tarafından uyuşturucuya alıştırılarak kaçırıldığını iddia ettiği 15 yaşındaki Sultan Yavuzer dün akşam polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

SAMSUN (İHA) – Ailesinin 46 gün haber alamadığı ve başka bir kadın tarafından uyuşturucuya alıştırılarak kaçırıldığını iddia ettiği 15 yaşındaki Sultan Yavuzer dün akşam polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan Yavuzer ailesi 15 yaşındaki kızları Sultan'dan 46 gündür haber alamıyordu. 24 yaşlarındaki N.A. tarafından kızları Sultan Yavuzer'in uyuşturucuya alıştırıldığını ve kaçırıldığını iddia eden aile polise başvurdu.

Emniyet güçlerinin yaptığı araştırmalar dün akşam sonuç verdi. İlçesi dışında bir yerde polis tarafından tanınan Sultan Yavuzer'in yapılan kimlik kontrolüyle kayıp başvurusunun bulunduğu tespit edildi. 15 yaşındaki kız, ailenin iddiaları doğrultusunda yapılan incelemenin ardından Canik ilçesindeki ailesine teslim edildi.

Baba Seyfettin Yavuzer, "Dün akşam polis ekipleri onu fotoğrafından tanımış. Allah onlardan razı olsun. Getirip bize teslim ettiler. Artık kızımın üzerine daha çok düşeceğiz. Problemlerinde destek olacağız. Hep birlikte çözmeye çalışacağız inşallah" dedi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Samsun'da çatıda can pazarı: Polisin hamlesi kadını kurtardı Son dakika haberi! Samsun'da çatıda can pazarı: Polisin hamlesi kadını kurtardı Son Dakika | Samsun'da tarihi hastane binası restore edilip yaşam merkezi olacak Son Dakika | Samsun'da tarihi hastane binası restore edilip yaşam merkezi olacak
Kaynak: İHA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 46 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız polis tarafından bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:28 Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı
16:25 Usta oyuncu Cüneyt Arkın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:38:18. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 46 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız polis tarafından bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement