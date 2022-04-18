Samsun'da 47 yaşındaki polis memuru beyin tümörüne yenik düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 47 yaşındaki polis memuru beyin tümörüne yenik düştü

18.04.2022 13:54
Samsun'da 47 yaşındaki polis memuru beyin tümörüne yenik düştü

Samsun'da beyin tümörü hastalığına yakalanan 47 yaşındaki 2 çocuk babası polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da beyin tümörü hastalığına yakalanan 47 yaşındaki 2 çocuk babası polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde görevli Sinoplu polis memuru Yücel Özgün, beyin tümünü tedavisi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün vefat etti. Polis memuru Yücel Özgün için yarın saat 11.30'da görev yaptığı Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek.

Törenin ardından Derecik Mezarlık Camisi'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazı sonrası Özgün'ün naaşı Derecik Mezarlığına defnedilecek. - SAMSUN

Samsun'da 47 yaşındaki polis memuru beyin tümörüne yenik düştü

YORUMLAR
500
Samsun'da polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Samsun'da polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Göçmen, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 47 yaşındaki polis memuru beyin tümörüne yenik düştü - Son Dakika


Son Dakika
13:59 Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor
13:56 Demokrat Partili Uysal'dan 6lı masa zirvesi öncesi liderler turu: İlk olarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
13:51 Elon Musk ''Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum" sözleriyle gündem oldu! Haluk Levent, fena ti'ye aldı
13:43 DEVA lideri Babacan'dan 'seçim sonrası' vaadi: Ülkeyi zenginleştireceğiz, tarım hamlesi yapacağız!
13:39 Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir
13:27 Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
13:14 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı
13:01 İstanbul için korkutan rapor! Olası bir 7.5'lik depremde bu 13 ilçe ve 91 bin 81 bina yıkılacak
12:56 Eski sevgiliden akılalmaz intikam: Arabasına rujla küfürler yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 14:04:12. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 47 yaşındaki polis memuru beyin tümörüne yenik düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement