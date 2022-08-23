Ekiplerin, İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki bir ikamette ve Kıran Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde yaptığı aramada 80 bin 200 doldurulmuş, 392 bin 600 boş makaron ile 610 bandrol, 22 manuel sigara sarma aparatı ve 24,5 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da 472 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika

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