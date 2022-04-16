Samsun'da 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

16.04.2022 13:32
Samsun'da 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Samsun'dan Bafra ilçesine ticaretini yapmak üzere uyuşturucu götüreceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Samsun- Sinop kara yolu Elifli Kavşağı'nda belirlenen aracı durduran ekipler, C.K'yi yakaladı. Zanlının aracında ve Atakum ilçesindeki evinde yapılan aramada 5 bin uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin buldu.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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