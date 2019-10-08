Son Dakika Haberleri: Samsun'da 5. katın penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 5. katın penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun'da 5. katın penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti

1 saat önce

Samsun'da gece yarısı evinin 5. katındaki pencereden düşen alzheimer hastası kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da 5. katın penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da gece yarısı evinin 5. katındaki pencereden düşen alzheimer hastası kadın hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alzheimer hastası 4 çocuk annesi Nazmiye G.(69) geceleyin 5. kattaki evlerinin penceresinden düştü. Komşuların fark etmesi üzerine 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nazmiye G., yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kazımkarabekir, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
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