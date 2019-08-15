Son Dakika Haberleri: Samsun'da 5. kattan düşen 2.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Samsun'da 5. kattan düşen 2.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

1 saat önce

Samsun'da 5. kattan düşen 2.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandıSAMSUN - Samsun'da 5. katın penceresinden düşen 2.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Samsun'da 5. kattan düşen 2.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
SAMSUN - Samsun'da 5. katın penceresinden düşen 2.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay. Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babaannesine ait evin 5. katında çıktığı divanın üzerinde oyun oynarken pencereden yere düşen 2,5 yaşındaki Emrah K., ağır yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrah B., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun, Emrah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:15 Kaynak: İHA
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